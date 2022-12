Ero in astinenza e lui Stuprata a 15 anni dal pusher tunisino

(Di martedì 13 dicembre 2022) Una ragazzina di Bologna, dipendente da sostanze stupefacenti, è stata abusata dal suo, un 27enne, che ha sfruttato la sua fragilità dandole in cambio dosi di cocaina

"Io ero in crisi, e lui se ne è approfittato", è una delle ammissioni che la 15enne avrebbe fatto nelle audizioni protette, raccontando le molestie che è stata costretta a subire. I carabinieri di Bologna hanno arrestato un 27enne di origine tunisina accusato di avere ceduto per mesi cocaina a una 15enne, anche in cambio di favori sessuali. Si parla di almeno 200 cessioni.