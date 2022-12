De Laurentiis contro la FIGC | parole forti in Assemblea di Lega

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 dicembre 2022) Aurelio Dee la: due mondi opposti che non troveranno mai. Spesso il presidente del Napoli si è trovato in conflitto con la “Federazione Italiana Giuoco Calcio” su temi che riguardano il calcio italiano e la Serie A. E altrettanto spesso ha spesodi contrarietà rispetto alle decisioni del massimo organo calcistico italiano. Napoli De(Getty Images)Napoli, Detuona: “Usciamo dalla” Nella giornata di ieri si è riunita la commissione dellaSerie A per discutere delle proposte di riforma del calcio: dal VAR al fuorigioco semiautomatico. L’edizione odierna de Il Corriere della Sera ha svelato che, nel corso della riunione, il presidente del Napoli Aurelio De, ha tuonato ancora una ...