Cos’è 3-I Spa che svilupperà software per le amministrazioni centrali

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 dicembre 2022) È stato considerato un passaggio ulteriore verso la sovranità digitale. Stiamo parlando della costituzione della società 3-I Spa, una delle pietre miliari che sono state previste per il raggiungimento degli obiettivi del Pnrr. Si tratta di una società che ha la seguente distribuzione delle quote azionarie: il 49% in capo all’Inps, il 30% all’Inail e il 21% all’Istat. L’obiettivo di questa società, in base all’intento originario, è quello di sviluppareper la pubblica amministrazione, occupandosi anche della loro manutenzione e del loro aggiornamento. Insomma, unahouse che è al 100% pubblica e che dovrebbe rappresentare lo spirito di quell’autarchia digitale a cui il nostro Paese – come altri all’interno dell’Unione Europea – ambisce, anche per quanto riguarda il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. LEGGI ANCHE ...