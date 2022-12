Bombe delle Seconda Guerra Mondiale in una cantina a Nemi | arrivano gli artificieri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022)– Sono intervenuti aglidel sesto reggimento genio pionieri Battaglionidi Roma dell’Esercito italiano, specialisti nella bonifica di ordigni bellici, per bonificare unadel borgo in zona Piazza del Municipio. Due residuati della, dueproiettili da mortaio di cannone tedesco del tipo Flak 88 che risalgono al periodo tra il ’43 e ’44 e sono ancora perfettamente intatti con polvere esplosiva all’interno e spolette inserite. “Ringraziamo – dichiara il Sindaco diAlberto Bertucci – il Capo di Stato Maggiore dell’ Esercito di aver reso possibile l’intervento del Sesto Reggimento. Inoltre, come sempre, è stato prezioso il supporto dei Carabinieri della ...