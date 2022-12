Bayern Monaco | una sorpresa mondiale per la porta

Ilnon potrà contare su di lui per la seconda parte di stagione.Neuer (getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso ......30 Cremona - Juvi Cremona BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - Baskonia 19:00- ...00 Crvena Zvezda - Milano 19:00 algiris - Real Madrid 20:30- Valencia Visualizza Euroleague BASKET - ...Tutto pronto per le semifinali del Mondiale in Qatar. Da Gvardiol a Livakovic, passando per Fernandez e Molina: ecco chi sono i giocatori da tenere in considerazione ...Un weekend sulla neve ha cambiato la stagione di Manuel Neuer, le strategie di mercato del Bayern e gli scenari legati al futuro di Dominik Livakovic, che nel 2016 si metteva in posa sui social con la ...