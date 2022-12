Telelaser e i controlli dal 12 al 18 dicembre 2022 sulle strade del Lazio | ecco dove

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ogni settimana cambiano le postazioni degli autovelox mobili, ma non gli obiettivi. E cioè contrastare,del(ma non solo), la velocità, ridurre gli incidenti e fare in modo che l’andatura degli automobilisti rispetti i limiti. Perché la priorità resta una: prevenire, per quanto possibile, anziché parlare con il senno di poi dopo incidenti, a volte purtroppo anche mortali. LEGGI QUI L’ELENCO DELLE POSTAZIONI FISSE IN AUTOSTRADAci sono idelL’elenco dei, come sempre, viene aggiornato settimanalmente e reso pubblico dalle forze dell’ordine., dunque, il calendario per i prossimi giorni, per la settimana che va dal 12 al 18. ...