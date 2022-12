Sparatoria Roma | Claudio Campiti voleva uccidere e fuggire | ‘Trovato con 170 proiettili’

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Quella riunione condominiale del consorzio Valleverde era stata organizzata da tempo. Così come da tempo, molto probabilmente,, il killer di 57 anni che ieri ha aperto fuoco nel gazebo di un bar di via Monte Giberto (zona Colle Salario) aveva studiato tutto nei minimi dettagli: doveva. E poi. La Procura, infatti, gli contesta il triplice omicidio, aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi: lui aveva pianificato tutto. E ieri mattina, poco dopo le 9, si è presentato armato a quell’assemblea, si è avvicinato al tavolo e con la pistola in mano ha urlato “Vi ammazzo tutti”. Lui che aveva un passato di denunce e che ieri, poco prima della riunione, è andato al tiro a segno nazionale di viale Tor di quinto e ha portato via una Glock semiautomatica. L’arma che ha usato ieri mattina ...

... di domenica mattina, dove un uomo la aspettava per ucciderla a colpi d'arma da fuoco, insieme ad altre due donne, durante una riunione di condominio a. Nicoletta era mia amica. Lascia il marito ...... quando è stato bloccato subito dopo laaveva con sé sia il passaporto che uno zaino con dentro alcuni indumenti e 6mila euro in contanti. Per questo motivo il pubblico ministero di...Chi è Claudio Campiti, l'uomo che ha ucciso tre persone in una sparatoria a Fidene: nel suo passato un grave lutto, cosa scriveva sul blog ...“Nicoletta era mia amica. Era una mamma protettiva, un’amica sincera e discreta, una donna forte e fragile allo stesso tempo. Ma era soprattutto una professionista con un senso del dovere fuori dal co ...