Qatargate | Borrell | molto preoccupato | c' è un processo in corso

Anche la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen interviene sullo scandalo, dopo le parole dell'Alto Rappresentante dell'Ue Josep, che ha sottolineato come si tratti di ...... il cosiddetto "", paese ospitante della Coppa del Mondo di calcio, nei confronti di eurodeputati., al suo arrivo al Consiglio degli Affari esteri dell'Ue a Bruxelles ha precisato ...Bruxelles, 12 dic. (askanews) - L'Alto rappresentante per la Politica estera Ue, Josep Borrell, si è detto 'molto, molto preoccupato' per quello ...The head of the Greek authority against money-laundering ordered on Monday morning the freezing of all assets owned in Greece by European Parliament Vice-President and MEP Eva Kaili, her partner and ...