... a Gatteo (Forlì - Cesena), dopo la tragedia di sabato notte in cui ha perso la vita l'44enne Massamba Ndiaye, originario del Senegal e residente a Rimini. Presenti anche altre sigle ...Uno sciopero per ribadire il valore della sicurezza sul lavoro dopo la tragica scomparsa di Massamba Ndyaie, l'in un incidente sul lavoro alla ditta di imballaggi Orlandi. Lascia moglie e tre figli. Per lui erano gli ultimi giorni di lavoro prima di rientrare in Senegal per un lungo periodo di ... Operaio morto nel Cesenate, presidio di fronte l'azienda Una cinquantina di lavoratori hanno partecipato questa mattina al presidio indetto da Si Cobas di fronte all'azienda di imballaggi industriali Orlandi, a Gatteo (Forlì-Cesena), dopo la tragedia di sab ...Sciopero oggi in tutti i cantieri e siti di Fincantieri in Italia, per l’intera giornata, promosso da Fim, Fiom, Uilm dopo la morte la sera del 7 dicembre di un operaio dell’indotto del cantiere naval ...