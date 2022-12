Il trono di spade | Kit Harington anticipa il mood dello spinoff su Jon Snow | Lui non sta bene

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Senza entrare nei dettagli della serie, Kitha parlatostato d'animo di Jondopo il finale de Ildi. L'apparizione di Kitalla convention de Ildia Los Angeles ha fatto impazzire i fan della saga HBO. Pur non potendo preannunciare molto sullodedicato al suo personaggio, Jon, attualmente in preparazione,ha parlato di come Jonsia finito nella serie e di cosa potrebbe essergli accaduto dopo il finale de Ildi. "Penso che se glielo avessi chiesto, avrebbe sentito di essersela cavata con poco", ha detto...

Movieplayer

8 minuti fa La prima convention ufficiale dei fan di Game of Thrones di Los Angeles vede molte delle star della serie TV presenti, tra cui Kit Harington - volto di Jon Snow per tutte le otto stagioni. ...Martin finirà finalmente il suo ultimo libro della serie Cronache del Ghiaccio e del Fuoco , The Winds of Winter , sarà probabilmente il prossimo contenuto de Ildiche potremmo tutti noi ... Il Trono di Spade, George R. R. Martin ha rivelato quante pagine mancano per completare Winds of Winter Senza entrare nei dettagli della serie spinoff, Kit Harington ha parlato dello stato d'animo di Jon Snow dopo il finale de Il trono di spade.House of the Dragon: il creatore afferma che George R. R. Martin si lascia sfuggire degli spoiler su Winds of Winter ...