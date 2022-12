Federproprietà-Censis | per 87 | 2% italiani spazio in casa adeguato a necessità

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Che le case siano adatte ad accogliere molte attività lo dimostra il fatto che l’87,2% deglidichiara che in relazione allefamiliari loine ben suddiviso. Per la maggioranza deglile proprie abitazioni sono confortevoli. Emerge dal 1° rapporto‘Glie la– Come cambieranno valori e funzioni dellanell’Italia post-pandemia’, presentato oggi a Roma. Case comode perché dispongono di tutto il necessario per rispondere ai bisogni quotidiani delle persone, cadenzati da tempi sempre più concitati e ristretti che richiedono, ad esempio, una disponibilità di servizi adeguata che consenta, ad esempio, ai ...