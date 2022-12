Mondiali | ‘che Dio salvi l’Inghilterra dai calci di rigore’

Leggi su serieanews

(Di domenica 11 dicembre 2022)ancora una volta non potrà festeggiare un successo per colpa della maledizione deldi rigore. Anche questa volta,deve alzare bandiera bianca. La squadra di Southgate, infatti, è stata eliminata ieri sera dalla Francia campione del Mondo in carica. Gli inglesi avrebbero meritato anche di arrivare ai tempi supplementari, però Kane ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.