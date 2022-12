LIVE Avellino-Fidelis Andria | le formazioni ufficiali

Tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ]: . A disposizione: FIDELIS ANDRIA: . A disposizione: Reti: I convocati dell'Portieri: Pane, Marcone Difensori: Rizzo, Tito, Aya, ...Dall'altro lato invece, la formazione di David Di Michele che ha ritrovato la sconfitta nel derby contro l'(1 - 3) dopo un pari e una vittoria. Piange per entrambe le compagini la classifica:...La partita Avellino - Fidelis Andria di domenica 11 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del Giron ...Aggiornamenti in diretta Viterbese-Turris. Allo Stadio Enrico Rocchi di Viterbo, la Viterbese ospita la Turris per la diciottesima giornata del ...