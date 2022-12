Dzeko | “Croazia grande squadra | mi aspetto altro spettacolo in semifinale”

(Di domenica 11 dicembre 2022) “Un’altraMondiale non può essere un caso”. L’attaccante dell’Inter, Edin, è stato intervistato dal portale croato index.hr riguardo allaraggiunta dallaai Mondiali di Qatar 2022. “Ancora una volta ha dimostrato di essere una, e contro il Brasile ha mostrato il carattere, la forza e la maturità che solo le grandi squadre hanno – aggiunge-. Nessuno ha creduto alla vittoria dellae per questo è ancora più bella. Miunin. Non ci sono più favoriti, tutti quelli che arrivano indevono credere che diventeranno campioni”. SportFace.

Edin, attaccante dell'Inter, ha parlato al portale croato Index: 'Tanto di cappello ai ragazzi, complimenti a loro. Chi è stato il migliore Non bisognerebbe parlare di singoli in questo tipo di...