La Gazzetta dello Sport

L'Argentina approda alle semifinale dei Mondiali, dove affronterà la Croazia: a trascinare l'Albiceleste alla vittoria contro la Croazia è Leo Messi, ...... insegnami la geometria" e "Togliete l'audio dalle parole di Adani e concentratevi solo sull'... Chapeau", "La punizione del 2 - 2 è! Una delle cose più belle viste in questi Mondiali. È ... Un assist geniale e due rigori, Messi e una serata da doppio record L'Albiceleste è passata in vantaggio nel quarto di finale contro gli olandesi grazie alla rete dell'ex Udinese imbeccato da un fantastico passaggio della Pulce. Ecco la fotosequenza ...L'Argentina segna nel primo tempo contro l'Olanda, ma va evidenziata l'assist geniale di Messi. Il match dei quarti di finale tra Olanda e Argentina, al Mondiale in Qatar, richiama due chiavi storiche ...