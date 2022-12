Milinkovic Savic a inizio settimana in Turchia... e il rinnovo

(Di sabato 10 dicembre 2022)rinuncia alla vacanze post Mondiale per raggiungere la squadra in Turchia, ma intanto continua a tenere banco la situazionerinuncia alla vacanze post Mondiale per raggiungere la squadra in Turchia, ma intanto continua a tenere banco la situazione. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il centrocampista lunedì volerà in Turchia per ritornare ad allenarsi con il gruppo. Intanto la Lazio aspetta una risposta sull’offerta da 5 milioni a stagione, bonus compresi, messi sul piatto da Lotito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

