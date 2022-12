LIVE Inghilterra-Francia 1-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Kane sbaglia il rigore del pareggio!

(Di sabato 10 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MAROCCO-PORTOGALLO DEIDIDALLE 16.00 PAGELLE86?manda in curva ildi, si resta1-2. 84?per l’. 82? VAR possibileper l’. 80? Fuori Henderson e Saka, dentro Mount e Sterling per l’. 78? Goooooooooooooool, Giroud, di testa ribalta la partita,1-2. 76? Pickford vola su Dembele. 74? Si preparano cambi per le due squadre. 72?...

AL KHOR (QATAR) - Il Marocco, che ha fatto fuori anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo , ora aspetta una trae Francia , protagoniste della super sfida di questa sera nell'ultimo quarto di finale dei Mondiali. Una delle due strapperà il pass per le semifinali, dove hanno già preso posto anche ...All'Al Bayt Stadium il match valido per i quarti di finale dei Mondiali trae Francia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per i quarti di finale dei Mondiale in Qatar trae ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Marocco aspetta una tra Inghilterra e Francia in semifinale. Sarà la terza sfida tra le due super potenze in Coppa del Mondo, con i Tre Leoni che hanno vinto le due precedenti: 2-0 ...