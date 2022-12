Ha dovuto dirle addio | il post fa piangere i fan | Gravissimo lutto per il trionfatore di Amici

Leggi su newnotizie

(Di sabato 10 dicembre 2022) Anche in questa edizione di– la ventiduesima, ndr – gli ascolti sono davvero molto importanti, per la gioia di Mediaset e ovviamente di Maria De Filippi. Sembra passata un’eternità da quel 17 settembre 2001, quando il talent show fece il suo debutto su Canale 5 per poi passare in prima serata dall’anno successivo. L'articolo Ha, ilfai fanper ildiNewNotizie.it.