Gite scolastiche | la preside | “Non scherziamo sulla responsabilità che si assumono i docenti Se capitasse qualcosa ai loro figli i genitori sarebbero comprensivi?”

(Di sabato 10 dicembre 2022) Si parla in questi giorni die viaggi di istruzione che dopo l'emergenza covid non hanno avuto un grande slancio. Inoltre, in alcuni istituti alle prese con le occupazioni, si è deciso di non organizzare viaggi d'istruzione per "punizione". Iperò si lamentano e addirittura alcunidisposti ad andare in gita pur di far partire i propri. L'articolo .

IlGiunco.net

... e a seguire una serie di iniziative che animeranno tutta la giornata, tra cui:al Castello, ...e diffondere la cultura della musica' afferma l'assessore alla cultura e alle politiche...La collaborazione tra Polizia di Stato e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha prodotto, in un'ottica di maggiore sicurezza per i bambini, un'intensificazione dei controlli ... Controlli della Polizia sugli autobus delle gite scolastiche Approvato dalla regione Basilicata il Fondo "Four Season" per la destagionalizzazione dei flussi turistici e le linee guida per l'accesso alle agevolazioni, con una dotazione finanziaria inziale di un ...La collaborazione tra Polizia e Ministero dell’Istruzione, ha prodotto, in un’ottica di maggiore sicurezza per i nostri figli, un’intensificazione dei controlli degli autobus utilizzati per il traspor ...