Emma Marrone si confessa | “Non faccio sesso da un anno”

Leggi su diredonna

(Di sabato 10 dicembre 2022) I social rappresentano spesso uno strumento per ridurre le distanze tra i personaggi famosi e i loro fan, non solo perché consentono di conoscere meglio non solo le loro ultime novità professionale, ma anche aggiornamenti sulla loro vita privata. Ed è quello che è accaduto anche a, che ha deciso di utilizzare la funzione “Domande & Risposte” disponibile su Instagram per soddisfare la curiosità dei suoi follower. Come spesso capita in questi casi, le domande possono essere particolarmente indiscrete, ma questo non ha rappresentato un problema per la cantante, che difficilmente si tira indietro in questi casi. Un utente, infatti, le ha chiesto senza mezzi termini “L’ultima volta che hai fatto l’amore?“. La risposta ha inevitabilmente stupito molti: “Dicembre scorso. Quasi unfa. Lo so… Male… Anzi malissimo… Devo ...