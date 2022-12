Botti | in casa di una donna 12 chili di esplosivi | intervengono gli artificieri

(Di sabato 10 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA Ercolano i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo Ersilia Amoroso, 58enne del posto già nota alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione dellae hanno rinvenuto e sequestrato 12di materiale esplosivo. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieridel comando provinciale per sequestrare in totale sicurezza i 300 artifici pirotecnici. Bombe “colorate” non classificate e di fattura artigianale altamente instabili. L’arrestata è in attesa di giudizio. I controlli dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Immobiliare.it

... da inizio Novecento ad oggi: antiche, tini, pigiatrici, aratri, strumenti della campagna e ... I protagonisti A fare gli onori diper l'inaugurazione del Museo del Vino di Cantine Giacomo ...... cerchiamo di schivare le zone più confusionarie e caotiche : i luoghi più affollati sono spesso il teatro diassordati e deleteri per il cane. A fronte di una serata in, in prossimità ... Botti di Capodanno: le regole da seguire per la sicurezza in casa Si avvicina il Natale e anche alcune cattive abitudini che spesso cadono nel codice penale. A Ercolano i Carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione illegale di materiale esplosivo ...Dalle bombe 'colorate' agli articoli pirotecnici. Ersilia Amoroso nascondeva in casa più di 12 chili di esplosivo. Per sequestrare in totale sicurezza il materiale illegale, i carabinieri di Ercolano ...