WhatsApp | adesso i messaggi di testo si autodistruggono dopo la lettura - Tech - quotidiano net

L'app di messaggistica di Meta sta lavorando a una nuova funzione che permette l'invio di stringhe di testo che si auto eliminano dopo essere state lette da chi le ...La disavventura è capitata a un 57enne di Fucecchio, chevuole mettere in guardia altri ... Le persone con cui ha parlato hanno dato un contattoe non hanno mai parlato per chiamata ...L’app di messaggistica di Meta sta lavorando a una nuova funzione che permette l’invio di stringhe di testo che si auto eliminano dopo essere state lette da chi le riceve ...Whatsapp sta inserendo una serie di funzioni tutte nuove nell'app di messaggistica per Android: un modo più veloce per accedere ...