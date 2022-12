Volevano un colpo di Stato in Germania

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Lo scorso 7 dicembre le autorità tedesche hanno reso noto di aver smantellato una cellula terroristica interna ispirata alla cospirazione QAnon sospettata di voler rovesciare il governo. Si tratta dei membri gruppo identificato come ‹‹I cittadini del Reich›› che rifiutano la Repubblica federale die quindi anche i loro rappresentanti politici, nonché i tribunali o la polizia e fanno riferimento al Reich tedesco fondato nel 1871. Sono dell'opinione che l'Impero tedesco continuerà ad esistere e la sua costituzione continuerà ad applicarsi. Quindi chiedono anche che il pronipote del Kaiser Guglielmo II, che abdicò nel 1918, venga insediato come Kaiser. Spesso si fanno i propri passaporti o altri documenti immaginari e molti di loro fanno riferimento al Reich tedesco e sventolano anche la bandiera nera, bianca e rossa durante le manifestazioni. L'Ufficio federale ...

- Estremisti di destrarovesciare le istituzioni e tornare al grande impero tedesco. Il capo è il principe Reuss, noto come Enrico XIII. Tra gli arrestati un austriaco e un italiano...in Germania per sventare il piano di un attacco al Bundestag per prendere il potere con undi ... I " Patrioti riuniti "provocare una situazione di guerra civile , facendo saltare le ...La maxi operazione delle autorità tedesche ha decapitato un'organizzazione che programmava la presa del potere: negano la validità della Repubblica federale tedesca e fanno riferimento al Reich del 18 ...Altro che putsch, il 'golpe' in Germania svela le nuove destre Giovedì mattina, su ordine della procura generale federale, la polizia tedesca con una massiccia operazione ha arrestato venticinque pers ...