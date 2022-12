Quando Biden dice a Cherelle Griner che sua moglie torna a casa

Il video diffuso dalla Casa Bianca mostra il momento in cui il presidente degli Stati Uniti Joeannuncia a Cherelle Griner che sua moglie, la star del basket statunitense Brittney Griner, tornerà a casa dopo essere stata rilasciata da una prigione russa. 9 dicembre 2022Di solito i prigionieri vengono scambiati tra paesi in guerra, oppurepersone di nazionalità diversa da quella dove operano sono state arrestate per condotte ...ha recentemente auspicato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Portare a casa una delle vittime del ricatto proibizionista russo è stata sicuramente una buona azione ma la differenza tra i due prigionieri è enorme. Ma ...