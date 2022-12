Pd | Paola De Micheli | ' Schlein? Ho più concretezza e molta sinistra è con me'

Pd a congresso :Deè considerata una sorte di fanalino di cosa, visto che al momento tutto viene mediaticamente presentato come una sfida Bonaccini - Schlein , salvo altre candidature come quella di ...TRENTO. La parlamentareDeè stata la prima a candidarsi per la corsa alla Segreteria del Partito Democratico. L'ex ministra delle infrastrutture e dei trasporti vanta una lunga esperienza in politica. Fin da ...La candidata alla Segreteria del PD: «La sinistra del partito dovrebbe approggiare me». Bentivogli: «Falsa partenza comitato Pd, Letta rinvii a dopo assise» ...Elly Schlein viene acclamata dall'ala più a sinistra del Pd come l'anti-Meloni che serve ai dem ma la candidatura alla ...