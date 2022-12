Diriyah Tennis Cup 2022 | Taylor Fritz raggiunge Daniil Medvedev in Finale | sconfitto Norrie in tre set

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Sarà quindi l’americanoa contendere ail milione di dollari dell’atto conclusivo dellaCup, torneo di esibizione sull’hard saudita. Il californiano (n.9 del mondo) si è imposto per 7-6 (4) 4-6 10-6 contro Cameron(n.14 del ranking), dando conferma del salto di qualità compiuto in questo. Perla sfida contro, vittorioso con un duplice 6-4 contro lo svizzero Stan Wawrinka. Nel primo set sono i servizi a farla da padroni. Entrambono hanno un’ottima resa con questo fondamentale:adotta con efficacia l’uno-due, mentresi affida allo slice mancino per aprirsi il campo e comandare. ...

Taylor Fritz è il secondo finalista dellaCup 2022, minitorneo di esibizione in corso sui campi in cemento della città saudita di Al. Il giocatore statunitense, numero 4 del tabellone, ha sconfitto Cameron Norrie in tre ...Daniil Medvedev sfiderà Taylor Fritz nella finale dellaCup 2022 , torneo d'esibizione saudita che conclude una tre giorni did'alto livello. Il russo è stato finora un rullo nei suoi match giocati, imponendosi facilmente prima su ...Tennis, semifinale Diriyah Tennis Cup 2022: Taylor Fritz batte Cameron Norrie e vola in finale contro Medvedev nell'esibizione saudita ...Daniil Medvedev sfiderà Taylor Fritz nella finale della Diriyah Tennis Cup 2022, torneo d’esibizione saudita che conclude una tre giorni di tennis d'alto livello.