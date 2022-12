Caso Juventus | Onofri | “Andamento del calcio italiano che non piace”

...della Liga spagnola avrebbe invitato Ceferin a valutare un'esclusione anticipata dallagià ... Un'eventuale esclusione indi colpevolezza potrebbe concretizzarsi per la stagione 2023 - 2024.Ne sa qualcosa la. Le note vicissitudini extra - campo si accompagneranno all'esigenza di ... Non è unche i bianconeri abbiano da tempo messo nel mirino diversi profili per rinforzare l'...Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il caso Juve è delicato e importante. Sinora manca l'elemento chiave, ovvero il processo, una parti ...La Juventus è pronta a cambiare tanto nei prossimi mesi: fari sul prossimo grande colpo che sarà portato dal nuovo ds.