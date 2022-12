Un lupo ammazza il pony della von der Leyen. E lei apre all'abbattimento dei carnivori

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Roma, 8 dic — Lutto in casa von der: a passare a miglior vita non è stato qualche blasonato parentebaronessa, ma un quadrupede dell’altrettanto blasonata scuderia di famiglia, situata nella zona di Hannover: Dolly, iltrentenne prediletto dalla presidenteCommissione europea, trovato sbranato lo scorso settembre. Ursula a pezzi per la morte del suoIl cuore di Ursula a pezzi. Anche il più algido dei burocrati di Bruxelles con l’anima indurita dai diktat affamapopoli è capace di nutrire sentimenti: per un animaletto da compagnia, ovviamente, non di certo per i cittadini dell’Unione. Finalmente, dopo mesi, il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha svelato l’identità del killer di: si tratta di un, siglato come Gw 950m, «membro del ...