Sabato 10 a Limbiate arrivano i Terconauti

(Di giovedì 8 dicembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color I, già protagonisti a Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales,10 dicembre al teatro comunale di via Valsugana. Una storia di autismo… normale quella raccontata dai fratelli Damiano e Margherita Tercon, insieme a Philipp Carboni in un esuberante trio artistico che si esprime tramite video web, tv, teatro, ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Il Notiziario

...3 Dicembre "Giornata della Disabilità" , alle ore 17:00 al Palazzo del Popolo / Sala dei ... la scuola per cani guida di, la Fondazione banca degli occhi e lo screening dell'...... martedì), Erba (via Carroccio, venerdì), Giussano (via De Gasperi, giovedì),(piazza Cinque Giornate, venerdì), oltre a Mariano Comense (parcheggio Porta Spinola,), Meda (piazza ... Sabato al teatro di Limbiate protagonisti i Terconauti Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales: al teatro di Limbiate sabato 10 dicembre arrivano i Terconauti con il loro spettacolo ...Giornata di lutto nel reparto di pediatria dell’ospedale Papa Pio XI di Desio per la scomparsa della dottoressa Annalisa Ripamonti.