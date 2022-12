L’Equipe su Giroud | grazie al Milan | è diventato più efficace che in Russia 

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 8 dicembre 2022) “Amante dei buoni vini, Oliviersa già che l’annata 2022 sarà buona come quella del 2018?. Lo scriveparlando dell’attaccante del, che, dice, “sta invecchiando bene”. Nel 2018 è stato campione del mondo, oggi è il miglior marcatore nella storia dei Blues, con 52 gol. E potrebbe non essere finita. In Qatar ha segnato già tre gol, meglio di quattro anni fa in Russia, quando rimase a secco per sette partite, o in Brasile nel 2014, dove segnò solo una volta. Il suo amico ed ex calciatore francese, Robert Pirès, dice di lui «Olivier non è migliorato, ha perseverato. Non ha fatto progressi, ma ha sempre creduto nelle sue qualità. Ha sempre avuto questa mentalità di aiutare la squadra, anche se era un sostituto. Ogni volta che ha affrontato un ostacolo, relegato in panchina all’Arsenal, al Chelsea o ai Blues, è tornato ...