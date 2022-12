Chi è Beatrice Quinta | cantante finalista di X Factor 2022

Leggi su tpi

(Di giovedì 8 dicembre 2022) , finale Chi èin finale a X? L’artista palermitana è arrivata tra i finalisti di questa edizione del talent di Sky. Cantautrice classe 1999, inizia a scrivere racconti da piccola e poi inizia il suo percorso artistico trasformando quello che scrive in musica, con uno stile pop ironico e seducente. Ama le coreografie e tutto ciò che rientra nella definizione di trasformismo ed evoluzione. Scrive e canta le sue canzoni, ma collabora anche come autrice con altri artisti e scrive top line per diversi dj in tutta Europa. Ad Xmostra tantissime sfumature della sua proposta artistica, sperimentando con il vocoder e misurandosi con un elettropop molto interessante. Si fa conoscere alle Audizioni con il suo inedito “Se$$o”, passando alla fase di ...