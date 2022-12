Trancassini smaschera i dem | Occupano altre poltrone | non sanno fare altro

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) «L'unica cosa che il Pd saè occupare posti di potere, spartirsi. Non sa. La cosa peggiore è che stavolta lo sta facendo in un clima da regolamento dei conti interno, in stile cena di Frosinone insomma». Paolo, deputato e segretario regionale di Fratelli d'Italia, stigmatizza senza mezzi termini l'accelerazione decisa dalla giunta regionale sulle nomine dei vertici degli Egato. Il partito di Giorgia Meloni ieri ha organizzato un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio per protestare contro l'ultima infornata «a tempo scaduto» decisa dall'amministrazione Zingaretti. Onorevole, Fratelli d'Italia sta combattendo da giorni una battaglia durissima contro le nomine dei vertici degli Egato. Cos' è che più non le va giù? «Sa cosa ...