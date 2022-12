‘Saranno Campioni’ | Federico Nilo Maldini | il tiratore sulle orme di Roberto Di Donna

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Nella pistola ad aria compressa 10 metri, le più grandi soddisfazioni della storia olimpica azzurra ce le hanno regalate, nel maschile, Luca Tesconi, medaglia d’argento a Londra 2012, ma soprattuttoDi, straordinario oro ad Atlanta 1996 in quella finale drammatica vinta all’ultimo colpo sul cinese Wang, con il successivo crollo nervoso dell’asiatico, finito in ospedale. Diche, attualmente, è proprio il capo tecnico della pistola azzurra. Proprio nel reparto di pistola,è attualmente il giovane talento della nostra Nazionale, che assieme ai già affermati Tesconi e Monna, vorrà rinverdire i fasti del passato azzurro in questa disciplina e proporsi come la grande speranza del Bel Paese per gli anni a venire, a cominciare da Parigi ...