Riparare iPhone in autonomia è possibile anche in Italia | come fare

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Dal giorno 6 dicembre è attivo inil programma perin: un progetto già partito negli Stati Uniti dallo scorso aprile ma che giunge orain Europa. Evidentemente il nulla osta giunge dopo la buona risposta di pubblico dei possessori di melafonini o altri dispositivi del marchio dell’azienda di Cupertino. In che cosa consiste il servizio per il quale èin. I possessori dei dispositivi Apple potranno scegliere di non portare il loro dispositivo in un negozio o centro assistenza certificato. Chi si sente particolarmente avvezzo ai lavori manuali potrà scegliere di operare da solo, con l’ausilio di guide e manuali e naturalmente ricevendo tutti i ricambi originali ...

Apple ha annunciato la disponibilità di Self Service Repair in otto Paesi europei – Italia inclusa – che permette agli utenti di riparare da sé iPhone e Mac, acquistando parti di ricambio e strumenti ...Da oggi, anche i clienti Apple in Italia possono riparare in completa autonomia i dispositivi grazie al lancio di Self Service Repair.