Malfitano | “Napoli | due operazioni all’orizzonte Dipende tutto da un calciatore”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Mimmoritiene che ci sonodueper ilmada un” L’ex firma storica della Gazzetta dello Sport, Mimmo, si sofferma sul calciomercato del, in vista della finestra di mercato di gennaio. Nel corso di Fuorigioco, programma in onda sulla emittente televisiva campana Tele A, il giornalista napoletano dichiara: “Ilpotrebbe fare solo duedi calciomercato: la cessione di Diego Demme e il contestuale approdo in Campania di un nuovo centrocampista. La società azzurra non ha alcuna intenzione di operare degli stravolgimenti, non nel mese di gennaio almeno perché è contenta della ...