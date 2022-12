Le minacce di morte alla Meloni e le responsabilità di Conte

La capogruppo FI sottolinea di parlare a sua volta come "mamma che ha ricevutodiqualche mese fa" e rileva che "trovo assurdo che si possa arrivare a questo punto per una contestazione,...7 Dicembre 2022 Ledial signor Giorgia Meloni e a sua figlia hanno scosso l'Italia. Certo è pesantuccio sentirsi minacciato, non è per niente una bella cosa, ed è, peraltro, un reato per chi compie ...CAMPOBASSO - I due parlamentari molisani esprimono solidarietà al premier Meloni per le minacce di morte ricevute.«Finirai per far uccidere te e tua figlia sporca p** di mer, non lo togliere il reddito di cittadinanza perché muori brutta tr** infame». E ancora: «Ricorda che mi costringi ad annientare la tua vita ...