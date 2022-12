Il settore tecnologico in Europa ha perso 400 miliardi di dollari nel 2022

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Sono calati del 15% anche gli investimenti, mentre l'Italia si conferma l'ottavo Paese per capitalizzazione di mercato in....

Nata con l'obiettivo di preparare studenti delinformatico ad affrontare colloqui con aziende Big tech come Apple, Google, Microsoft, ...acquisite per contribuire allo sviluppodelle ......e che oggi partecipa attivamente allo sviluppo della filiera dell'idrogeno verde lavorando per superare i limiti che ancora affliggono il. "Oggi è il momento di fare un saltoe ...(Adnkronos) – Engineering, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e PA, ha curato per Autotorino, primo dealer automotive italiano con 62 sedi e oltre 54mila auto vendute nel 2022, lo ...Che 2023 sarà per i mercati e quali importanti eventi e decisioni lasceranno il segno Una previsione segnala almeno 3 possibili sorprese - o bombe - pronte a sconvolgere il prossimo anno.