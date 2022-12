Autorità e vip alla Scala | il biglietto gliel’ho pagato io

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) – Stasera la prima della. Ad ammirare il Boris Godunov sono presenti Mattarella, la Meloni, la Von der Leyen, La Russa, il sindaco Sala, il presidente della Regione Fontana e altre importanti, con l’aggiunta di famosi vip di cui vi risparmio il nome. Anche quest’anno non mi hanno invitato. Di entrare gratis nel tempio della lirica non se ne parla, e i soldi per pagarmi ilnon li ho. Però mi scoccia parecchio dover pagare io una parte – per carità: una piccola parte – delche laoffre graziosamente allearrivate a frotte a inaugurare la nuova stagione. E ai miliardari che entrano pagando ilmeno di quel che costa. Sì, avete capito bene: lo Stato finanzia gran parte delle spese degli enti lirici, che coi soldi ...

