Traffico Roma del 06-12-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione per iniziare chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna in direzione San Giovanni per un incidente in prossimità dell’uscita per la stazione Tiburtina ilè in coda a partire dalla Salaria mentre verso l’olimpico file tra la 24 e via dei Campi Sportivi anche in questo tratto segnalato un incidente ancora incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 verso la tangenziale per incidente file sulla carreggiata esterna del raccordo tra via Trionfale via di Boccea perinvece code a tratti tra Prenestina e Nomentana in interna altre file tra Casilina e Ardeatina un incidente segnalato anche sulla Colombo tra malafede Vitinia in direzione della capitale incidenti anche in via Sicilia all’incrocio con via Lucania in via Vanvitelli in prossimità di via querini ...