Scuola | Valditara annuncia risorse “triplicate” per la messa in sicurezza | mai più tragedie in classe

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 6 dicembre 2022), il merito per ora va tutto al ministro, che indifferente alle immancabili cassandre e ai soliti soloni della sinistra, non spreca tempo a polemizzare e risponde con i fatti a chi lo critica pretestuosamente. Per esempio, stanziando oltre due miliardi per laindelle scuole. In particolare 2 miliardi, tre milioni e 900mila euro per lain, adeguamento sismico, antincendio ed eliminazione delle barriere architettoniche. «Abbiamo realizzato un’azione integrata la cui somma complessiva supera i 2 miliardi di euro», spiega il ministro. Che poi aggiunge: «Abbiamo cioè triplicato l’investimento del Pnrr».oltre due miliardi per lain ...