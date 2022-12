Rilievi sul bilancio | la Juve replica a Deloitte | la nota del club

TORINO - Dopo idi Deloittebilancio al 30 giugno 2022 della Juventus , il club bianconero replica: "Idella società di revisione - si legge in un comunicato pubblicatosito ufficiale della ...La dinamica è stata ricostruita dalla Polizia municipale dell'Unione Colline matildiche che è intervenutaposto per ie la gestione del traffico. L'impatto che ha causato più danni ai ...TORINO - Dopo i rilievi di Deloitte sul bilancio al 30 giugno 2022 della Juventus, il club bianconero replica: "I rilievi della società di revisione-si legge in un comunicato pubblicato sul sito ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 dic - L'incertezza sulle prossime mosse della Fed e sul livello che potranno raggiungere i tassi Usa al termine della stretta di politica monetaria continua ...