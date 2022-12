Pnrr | il monito di Mattarella | «Va onorato l’impegno assunto con l’Unione Europea» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 6 dicembre 2022) Mentre il governo, per voce della premier Giorgia Meloni e del ministro Matteo Salvini, chiede un aggiornamento dei fondi del Next generation Eu per far fronte all’aumento dell’inflazione, il presidente della Repubblica ancora una volta ringrazia le istituzioni europee per lo sforzo in sostegno all’economia italiana e si rivolge alle forze politiche affinché i fondi delvengano impiegati e gli impegni delrispettati. «I massicci finanziamenti erogati dalla Commissionesono destinati ad accelerare la realizzazione di infrastrutture in Italia colmando i divari, a partire da quello tra il nord e il sud», ha detto Sergioa L’Italia delle Regioni – il festival delle regioni e delle province autonome, «dinanzi a sfide di questa portata è richiesto ...