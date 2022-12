(Di martedì 6 dicembre 2022) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - ''Questo sarà il Congresso che darà una svolta al Pd perchè i candidati finora emersi sono comunque frutto di una nuova generazione rispetto a quelle del passato che hanno guidato il partito. Seguiremo con attenzione anche quello che sta succedendo al governo. E trovo profondamentedilefacendo circolare piùpossibile... Lesi aiutano aumentando i salari, diminuendo le tasse sul lavoro, cosa che non è stata fatta in questa, migliorando i servizi sulla sanità, ad esempio...''. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario, ospite di 'Agorà'su Rai tre.

La Svolta

Per"il nuovo segretario e il nuovo gruppo dirigente devono "essere scelti non in base al ... Trovo infatti scandaloso - conclude - che ladestini a questo settore solo 2 miliardi su 35"...... coadiuvato dal sindaco di Firenze Darioche nell'immaginario dialogo verdoniano potrebbe ...Meloni oramai onnipresente in ogni manifestazione terracquea ed alle prese con la sua prima. ... Ultimo'ora: Manovra: Nardella (Pd), 'ipocrita pensare di aiutare fasce deboli con più contante...' Roma, 6 dic. (Adnkronos) – ”Questo sarà il Congresso che darà una svolta al Pd perchè i candidati finora emersi sono comunque frutto di una nuova generazione rispetto a quelle del passato che hanno gu ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...