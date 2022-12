ilGiornale.it

a Treviso dopo i concitati giorni del post elezioni. E come ogni nuova deputata, cerca di ... Cosa è rimasto dell'esordio nelle sardine 'Sono passata ai giornali come: ma proprio in ...... laScarpa nel Veneto, la femminista Cerroni in Molise ed il napoletano Sarracino rischia ...ha tolto di mezzo i nonc ambia mai niente.è tutto un magna magna mentre la vox populi èa ... È tornata la Sardina, "bomba su Conte" e Bucci: quindi, oggi... Quindi, oggi...: Mattia Santori punta su Elly Schlein, lo scontro Conte-Renzi e l'obbligo di pagamento col Pos ...di G.S.Torna La domenica dei sogni al teatro Nuovo-Menotti di Spoleto. Cinque gli spettacoli dedicati ai bambini in programma dal 3 dicembre al 12 marzo. «Abbiamo fortemente voluto questa ripartenza d ...