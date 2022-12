Odio online | i contenuti più “problematici” sono di Salvini e Meloni | la classifica di Amnesty

Lo riporta il quotidiano britannico nella sua edizione. Il giornale ha attribuito la ...deludere le persone'. E poi: 'Voglio solo catturare una carpa nel fiume Dnipro'. Per il quotidiano , ...Contenuti d'Le due problematiche, secondo il Center for Countering Digital Hate, sono apparse molto più evidenti dopo l'acquisizione della piattaforma da parte di Musk. Per il Centro, i tweet ...La mamma e pet mate Jessica: «Sconvolta». Scattano denuncia e inchiesta: indagini ancora senza esito nonostante la ricompensa di 10 mila euro e i droni termici. Arriva un’équipe di ricerca specializza ...Sono accusati di far parte di una chat di Telegram, denominata "Blocco Est Europa", che incitava alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Arrestati, per questo, tr ...