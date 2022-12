“Devi uscire dal GF Vip” Si scopre ora | glielo stanno per dire Addio al reality

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un’altra settimana è trascorsa anche all’interno della casa del GF Vip 7 portando con sé nuove dinamiche ed intrighi tra i concorrenti, sempre più stressati dal trovarsi rinchiusi in poche mura. La 20esima puntata vedrà l’eliminazione di uno di loro. Al televoto sono tre. Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo. Una sfida davvero complicata. Ognuno di loro è riuscito a conquistare i telespettatori di Canale 5. In ogni caso sarà sempre un duro colpo per il pubblico, comunque andrà. Patrizia Rossetti è un’icona indiscussa di questo GF Vip 7. Però anche i più novellini Micol Incorvaia e Luciano Punzo hanno già lasciato il segno. GF Vip 7, chi lascerà la casa Insomma, ci siamo. Chi sarà l’ennesimo eliminato di questo simpatico quanto discusso cast? Su Twitter situtti facendo la stessa domanda, sebbene ognuno tifi per un vippone specifico. ...