Brasile asfalta la Corea d sud | termina il Mondiale di Kim Min-jae

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Iovince contro ladel Sud. Il risultato finale è di 4-1.così ildi Kim Min-jae, difensore del Napoli. Ilchiude la praticadel Sud già dopo 29 minuti di gioco, con i gol di Vinicius jr, Neymar e Richarlison. Sempre nel primo tempo arriva anche il 4-0 firmato da Paquetà. Nel secondo tempo ilsi gode la passerella, ma subisce il gol del 4-1 da Paik, che non cambia la sostanza dei fatti. Kim Min-jae difensore del Napolicosì il suo. Ora il giocatore potrà usufruire di circa una settimana di vacanza e poi si unirà ai suoi compagni di club. Il sudno al pari degli altri giocatori impegnati in nazionale non svolgeranno il ritiro in Turchia, ma si ...

SPORTFACE.IT

L a bionda Sorella Mennuni provita (eletta anche l'analoga romana Ruiu)Bonino e Calenda ,... Tace la Moretti, forse in vacanza in. C'è un tempo in cui le oche danno l'allarme in ...Dopo l'Argentina ,la potente Cina con un limpido 3 - 0, giocando la miglior partita del ... Come hanno fatto in modo particolare(vittorioso al tie break), Portorico, Belgio. Con l'... Mondiali Qatar 2022, il Brasile asfalta la Corea del Sud: poker e quarti di finale La sesta squadra a staccare il pass per i quarti è il Brasile, che nella cornice del Ras Abu Aboud Stadium travolge la Corea del Sud per 4-1.Pagelle Mondiale F1 2022: Anche questa stagione va in archivio, quindi ecco da tradizione i voti dell'anno appena trascorso.