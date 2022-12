Un violento nubifragio mette in ginocchio il Catanzarese

Leggi su agi

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI. - Unha colpito questa notte ilcausando allagamenti e disagi. La pioggia intensa ha imperversato sopratutto in provincia e nel quartiere Lido del capoluogo, provocando l'allagamento del lungomare e di alcune strade interne. L'ondata di maltempo ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in diversi centri del. A Martelletto è stata segnalata l'esondazione di un torrente, a Cicala il danneggiamento del depuratore e dell'impianto acquedottistico. A Simeri Crichi una donna anziana è stata recuperata e tratta in salvo dall'abitazione invasa dall'acqua. In totale sono 34 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, 12 quelli in corso e circa 70 le richieste in attesa. In supporto sono giunte squadre da Cosenza e Reggio Calabria. Inviato inoltre un modulo ...