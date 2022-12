Sofia Goggia torna ' umana' e arriva quinta nel Super G a Lake Louise

(Di domenica 4 dicembre 2022) AGI -è rita tra le 'umane' e nelgigante divinto dalla svizzera Corinne Suter si è classificata. Nell'ultima gara della trasferta nordamericana della Coppa del mondo di sci alpino al femminile, ilg di, l'azzurra ha mancato il podio per due decimi dopo una prova buona a metà per due gravi errori. Suter, oro olimpico in carica in discesa libera, sulla 'Men's Olympic' della località dell'Alberta, ha ottenuto la suovittoria in Coppa del mondo dopo essere stata seconda e terza nelle due discese dei giorni scorsi. Alle spalle dell'elvetica, staccata di appena due centesimi, l'austriaca Cornelia Huetter al diciannovesimo podio in carriera. ...

Niente tripletta pera Lake Louise, in Canada. Dopo le due strepitose vittorie in discesa libera nelle gare di venerdì e sabato, la sciatrice bergamasca ha chiuso con un buon quinto posto il SuperG di Coppa ...20.21 Nel prossimo fine settimana si gareggerà al Sestriere, dove sono in programma un gigante ed uno slalom. Sarà interessante capire sesarà in grado di portare a casa qualche punticino importante tra le porte larghe. Qualche settimana fa ci disse: ' Per la Coppa del Mondo generale parto a fari spenti. Vediamo poi di ...Sarà un'altra giornata di grande spettacolo sulle nevi canadesi. A Lake Louise l'Italia, dopo le due vittorie di Sofia Goggia in discesa libera, ha tutte le carte in regola per centrare un altro… ...Sport - Per 'Sofi' è anche il quinto trionfo consecutivo nella località dello Stato dell'Alberta. Quella ottenuta dalla finanziera bergamasca è anche il 114/o ...