LIVE Sci di fondo | 20 km Lillehammer 2022 in DIRETTA | sarà Svezia contro Germania? Ganz e Comarella a caccia di punti

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51: Al km 2.3 chiudno il buco da dietro. Davanti Andersson, Kalvaa, Hennig, Karlsson, H. Weng, T. Weng, Oestberg, Carl, Ilar e Dahlqvist. Azzurre attorno al 30mo posto 10.50: Iniziano a prendere il largo una decina di atlete, tutte le più attese 10.47: Agli 0.9 km Karlsson, Andersson, H. Weng davanti. azzurre nella pancia del gruppo compatto. Iniziano a staccarsi le prime atlete in coda 10.45: Partita la 20 km in stile classico femminile 10.43: Tutto pronto per la partenza, sono 59 le atlete al via 10.40: Due le azzurre al via in questa gara: Caterinae Anna. L’obiettivo è quella di portare a casa qualche punto e far crescere la condizione in vista dei prossimi impegni 10.37: C’è fermento in casa norvegese con qualche ragazza giovane che scalpita ma le ...